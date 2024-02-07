Об этом 24 Каналу сказал боец ВСУ Евгений Иевлев. Он предположил, что могло способствовать активизации вражеских ударов беспилотниками. Отметим, что сама Горловка оккупирована еще с 2014 года.

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Почему увеличилась интенсивность обстрелов

Ситуация на Горловском направлении стабильная. Как отметил Иевлев, враг постоянно держит наших бойцов в тонусе и артиллерийскими системами, и минометами, и отрабатывает различной техникой.

Мы расположены на одном из флангов, где перед нами на глубине 10 километров враг пытается тянуть технику на Авдеевку,

– отметил боец ВСУ.

Украинские военные беспилотниками пытаются жечь российскую технику и мешать ее продвижению. Именно поэтому с начала штурмов на Авдеевку враг повысил плотность обстрелов по позициям на Горловском направлении в 3 – 4 раза, чтобы украинским защитникам не так просто было выполнять боевые задачи.

Некоторое время на нашей полосе враг снизил использование FPV-дронов, но сейчас россияне очень сильно активизировались. Раньше бойцы видели только пропагандистскую рекламу о серийном производстве дронов, а теперь оккупанты FPV-дронами целят и по машинам, которые выезжают на позиции, и по самим позициям.

"У россиян или появились профессиональные летуны, или им подвезли дронов в достаточном количестве", – подчеркнул Иевлев.

Какие дроны применяют россияне

Как отметил боец ВСУ, к сожалению, понемногу оккупанты учатся работать и на качество.

По специфике нашей полосы, то, что видел лично, то россияне используют разведывательные дроны DJI Mavic, которые мы также применяем. Ничего супер новейшего нет. Мы слышим и знаем, что над нами летают "Орланы", "Ланцеты", но я с таким не сталкивался,

– сказал боец ВСУ.

С июня 2023 года Силы обороны в районе Горловки начали активно работать по вражеским позициям и технике и довольно качественно стачивали зубы врагу на линии обороны. Прошло более полугода и россияне понемногу у себя раскрутили эту историю и начинают нам отвечать. Однако наши ребята с точки зрения профессионализма на несколько голов точно выше.

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