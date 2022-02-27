Ситуация на границе с Польшей в одном видео

На границе с Польшей образовались огромные очереди, люди ждут под открытым небом, чтобы перейти на безопасную территорию.

Украинцы ждут перехода на территорию Польши, а потому на границе скопились тысячи человек.

Внимание Во Львове на вокзале тысячи людей ждут поезда в Польшу

Известно, что пересечь украинско-польскую границу сейчас можно без загранпаспортов и сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестах.

Взрослым для пересечения границы достаточно внутреннего паспорта, а детям – свидетельства о рождении.

К теме Как сдать кровь для украинских бойцов в Польше: адреса пунктов

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.