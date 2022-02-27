Ситуация на границе с Польшей в одном видео
27 февраля 2022 , 04:45Читати новину українською
На границе с Польшей образовались огромные очереди, люди ждут под открытым небом, чтобы перейти на безопасную территорию.
Украинцы ждут перехода на территорию Польши, а потому на границе скопились тысячи человек.
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Известно, что пересечь украинско-польскую границу сейчас можно без загранпаспортов и сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестах.
Взрослым для пересечения границы достаточно внутреннего паспорта, а детям – свидетельства о рождении.
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