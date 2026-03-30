Штурмует "в лоб" и хочет сравнять с землей: DeepState о планах России на Покровском направлении

Враг наращивает силы в Гришино, что в Донецкой области, пытаясь захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Бойцы Сил обороны продолжают уничтожать противника на окраинах и блокируют его попытки закрепиться в населенных пунктах.

Об этом информирует мониторинговый канал DeepState.

Какова сейчас ситуация на Покровском направлении?

Российские войска активизировали наступление в Гришино и пытаются постепенно перебрасывать туда свою пехоту. Оккупанты имеют целью захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

В то же время украинские защитники отражают атаки на северных окраинах города, осуществляют поисково-ударные работы в домах, где россияне прячутся, пытаются закрепиться и накопиться.

Также фиксируются попытки инфильтрации врага в Васильевке и Новоалександровке. Впрочем такие случаи единичные и, обычно, успеха не имеют.

По сегодняшней динамике давления противника, оккупация Гришино является вопросом времени, ведь россияне туда отдают большое количество своего человеческого ресурса, который накапливается в Покровске. Враг видит свои планы продвижения по линии Гришино – Мирное – Гулевое – Шиловка и т.д. вдоль трассы на Павлоград, которая является открытой местностью и не является выгодной для любых движений. Самую главную задачу для себя они уже реализовали – перекрыли ее, взяв под огневой контроль,

– говорится в сообщении.

Тогда как в 7 корпусе ДШВ заметили, что россияне не смогли обойти Гришино, поэтому пытаются атаковать село в лоб. Впрочем, бойцы заметили, что Силы обороны успешно сдерживают вражеские штурмы.

Ежедневные атаки врага проходят с применением пехотных групп и легкой техники, в частности квадроциклов и мотоциклов.

В ДШВ добавили, что подразделения в полосе обороны 7 корпуса удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение российских войск с востока в центр Гришино.

За последний период враг потерял несколько позиций в населенном пункте,

– добавили в ВСУ.

В то же время в DeepState сообщили, что бои за Родинское продолжаются до сих пор – враг постепенно захватывает город нестандартными методами. Оккупанты уничтожают здания авиационными и наземными ударами, фактически сравнивая все с землей. Но иногда российская пехота проникает внутрь, подбрасывая взрывпакеты, чтобы пройти дальше вглубь территории.

Аналитики пишут, что российские войска не стремятся сформировать позиции в городе – они имеют целью его уничтожить.

Активность противника сосредоточена на инфильтрации в глубину территории уже за Родинским, чтобы накапливаться там и мешать работе пилотов, которых они, собственно, и выискивают на этом участке фронта. Город, по сути, является "проходным двором" для врага.

"Сейчас противник сосредоточен на том, чтобы взять под контроль Покровско-Мирноградскую агломерацию, взяв уже под контроль сами города. Это обеспечит свободное накопление ресурсов в Покровске и Мирнограде, без помех со стороны пилотов Сил Обороны и даст возможность сформировать оперативное пространство для дальнейшего продвижения. Сейчас на южных окраинах как Покровска, так и Мирнограда фиксируется ствольная артиллерия врага", – рассказали аналитики.

В то же время враг активизируется и в Константиновке – втором направлении по количеству штурмовых действий.

