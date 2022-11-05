Такое мнение 24 канала высказал херсонский активист Владимир Молчанов. Ранее сообщалось о том, что Россия хочет создать иллюзию ухода из Херсона и заманить ВСУ .

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Эвакуация из Херсона

Молчанов рассказал, что после эвакуации из Херсона в городе стало легче дышать. Исчезли патрули, росгвардейцы, уменьшилось количество карателей, которые пытали людей. Также исчезли коллаборанты и провокаторы, искавшие людей с гривнами.

Однако стало меньше вместе с тем и товаров, резко идет инфляция в гривне, а рубль, как таковой, вообще исчез, как средство платежа. Исчезли те, кто имел эти рубли. Оккупанты сами пытаются где-то найти гривны,

– отметил херсонский активист.

Связь в Херсоне

Он продолжил, что вместе с тем оккупанты уничтожают вышки связи. Из-за этого не работают даже карты российских мобильных операторов. Кроме того, исчезло и российское телевидение, хотя некоторые на спутниковые антенны получают сигнал украинского ТВ, были такие случаи, что оно пробивалось и на аналоговые антенны.

"Стандартная мобильная связь, стандартная интернет связь – этого всего нет. Россияне тоже, кстати, от этого страдают, потому что у них проблемы с рациями. Их или нет вообще, или это легко прослушиваемые дешевые китайские аналоги", – заметил Молчанов.

Тыловые службы россиян

По его словам, есть российские тыловые службы, которые не подчиняются командованию, и, несмотря ни на что, продолжают уничтожать лодки, катера и даже суда россиян. Может, скоро дойдет очередь и до барж.

Ими россияне перевозят из Голой Пристани свои военные грузы. Хотя сама Голая Пристань очень сильно пострадала,

– подчеркнул херсонский активист.

Отопление в Херсоне

Он также рассказал, что отопительный сезон на правобережье Херсонщины начался даже раньше обычного. Россияне обещали, что будут поставлять газ из Крыма, но на самом деле он уходит из Николаева. оккупанты завезли мазуту и пытаются отапливать ею.

"В старых котлах на ТЭЦ россияне сжигают мазуту. Это красноречиво свидетельствует, что газа у них все же нет. А вот насколько и для кого хватит мазуты для меня не вопрос, его хватит не надолго", – подчеркнул Молчанов.

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Ситуация на левобережье

Молчанов отметил, что россияне объявили принудительную эвакуацию из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра, но выселяют не всех. Больше шансов быть выброшенными у живущих у самого Днепра. Хотя есть случаи, когда выбрасывают людей не только из этой зоны, потому что их тыловые подразделения, такие как кадыровцы, не хотят быть близки к ВСУ.

Они предпочитают такие города, как Скадовск и особенно Геническ, а также селам вдоль дорог на Юге Херсонщины. Чтобы там разместиться, они просто выбрасывают людей, хотя эвакуация оттуда не объявлялась. Надо отметить, что выезжающим отсюда даже добровольно не "светят" никакие сертификаты на жилье или денежные пособия,

– подытожил херсонский активист.

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