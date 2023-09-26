Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, заметив, что оккупанты очень часто маневрируют. Так они желают сделать эффект и для собственного личного состава, и для наших военных.
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Однако намерения захватчиков вполне понятны. Они просто хотят продемонстрировать, что будто бы значительное количество резервов прибыло на Херсонщину.
Они демонстрируют, что у них будто бы много резервов. Там сейчас находятся подразделения оккупантов из разных регионов, поэтому они многих не знают и не видят. Часто там может двигаться одна и та же колонна, которая демонстративно ездит с места на место, чтобы создалось впечатление, будто резервы подтягиваются.
– заметила Гуменюк.
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Несмотря на это, среди оккупантов процветает дезертирство. Именно поэтому они используют "заградительные отряды" из кадыровцев и росгвардии. Те насильно придерживают тех, кто хочет сбежать с первой линии обороны.
А так оккупантам серьезно припекает. Припекает на Запорожском направлении из-за продвижения наших войск. Припекает на Херсонском направлении от контрбатарейной борьбы. Поэтому они в бешенстве используют авиацию, чтобы терроризировать мирное население правобережья,
– рассказала Гуменюк.
Потери России в войне против Украины: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла колоссальные потери среди техники и личного состава. Все началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени украинские военные уничтожили 276 670 личного состава врага. А за прошедшие сутки, 25 сентября, удалось ликвидировать еще 400 захватчиков.
- Также Россия потеряла 4672 танка, 8946 боевых бронированных машин, 6299 артиллерийских систем, 792 РСЗО, 533 средства ПВО и т.д.