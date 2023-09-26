Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, заметив, что оккупанты очень часто маневрируют. Так они желают сделать эффект и для собственного личного состава, и для наших военных.

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Однако намерения захватчиков вполне понятны. Они просто хотят продемонстрировать, что будто бы значительное количество резервов прибыло на Херсонщину.

Они демонстрируют, что у них будто бы много резервов. Там сейчас находятся подразделения оккупантов из разных регионов, поэтому они многих не знают и не видят. Часто там может двигаться одна и та же колонна, которая демонстративно ездит с места на место, чтобы создалось впечатление, будто резервы подтягиваются.

– заметила Гуменюк.

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Несмотря на это, среди оккупантов процветает дезертирство. Именно поэтому они используют "заградительные отряды" из кадыровцев и росгвардии. Те насильно придерживают тех, кто хочет сбежать с первой линии обороны.

А так оккупантам серьезно припекает. Припекает на Запорожском направлении из-за продвижения наших войск. Припекает на Херсонском направлении от контрбатарейной борьбы. Поэтому они в бешенстве используют авиацию, чтобы терроризировать мирное население правобережья,

– рассказала Гуменюк.

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