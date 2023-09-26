Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що окупанти надзвичайно часто маневрують. Так вони хочуть створити ефект і серед свого особового складу, і серед наших військових.

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Однак наміри загарбників цілком зрозумілі. Вони просто хочуть продемонструвати, що буцімто значна кількість резервів прибула на Херсонщину.

Вони демонструють, що в них нібито багато резервів. Там зараз перебувають підрозділи окупантів з різних регіонів, тому вони багато кого не знають і не бачать. Часто там може рухатися одна й та сама колона, яка демонстративно їздить з місця на місце, щоб склалось враження, ніби резерви підтягуються,

– зауважила Гуменюк.

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Попри це, серед окупантів процвітає дезертирство. Саме тому вони використовують "загороджувальні загони" з кадирівців та росгвардії. Ті насильно притримують тих, хто хоче втекти з першої лінії оборони.

А так окупантам серйозно припікає. Припікає на Запорізькому напрямку через просування наших військ. Припікає на Херсонському напрямку від контрбатарейної боротьби. Тому вони оскаженіло використовують авіацію, щоб тероризувати мирне населення правобережжя,

– розповіла Гуменюк.

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