Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що окупанти надзвичайно часто маневрують. Так вони хочуть створити ефект і серед свого особового складу, і серед наших військових.
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Однак наміри загарбників цілком зрозумілі. Вони просто хочуть продемонструвати, що буцімто значна кількість резервів прибула на Херсонщину.
Вони демонструють, що в них нібито багато резервів. Там зараз перебувають підрозділи окупантів з різних регіонів, тому вони багато кого не знають і не бачать. Часто там може рухатися одна й та сама колона, яка демонстративно їздить з місця на місце, щоб склалось враження, ніби резерви підтягуються,
– зауважила Гуменюк.
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Попри це, серед окупантів процвітає дезертирство. Саме тому вони використовують "загороджувальні загони" з кадирівців та росгвардії. Ті насильно притримують тих, хто хоче втекти з першої лінії оборони.
А так окупантам серйозно припікає. Припікає на Запорізькому напрямку через просування наших військ. Припікає на Херсонському напрямку від контрбатарейної боротьби. Тому вони оскаженіло використовують авіацію, щоб тероризувати мирне населення правобережжя,
– розповіла Гуменюк.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала колосальних втрат серед техніки та особового складу. Все почалося 24 лютого 2022 року.
- З цього часу українські військові знищили 276 670 особового складу ворога. А за минулу добу, 25 вересня, вдалося ліквідувати ще 400 загарбників.
- Також Росія втратила 4672 танки, 8946 бойових броньованих машин, 6299 артилерійських систем, 792 РСЗВ, 533 засоби ППО тощо.