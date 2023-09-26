Лише за минулу добу статистику втрат країни-агресора поповнили ще 400 загарбників. Окрім того, багато військової техніки наші воїни перетворили на брухт.

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Актуальні втрати росіян

Особового складу – близько 276 670 (+400),

танків – 4672 (+5),

бойових броньованих машин – 8946 (+19),

артилерійських систем – 6299(+39),

РСЗВ – 792 (+1),

засобів ППО – 533 (+0),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29),

крилатих ракет – 1529 (+11),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17),

спеціальної техніки – 925 (+7).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Напередодні в ССО повідомили, що в поки що окупованому Севастополі ліквідували командувача Чорноморського флоту Росії. Віктор Соколов загинув внаслідок потужного удару по відповідному штабу агресора 22 вересня. До речі, окрім нього, "двохсоті" ще 34 офіцери, а 105 загарбників – поранено.