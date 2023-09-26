Лише за минулу добу статистику втрат країни-агресора поповнили ще 400 загарбників. Окрім того, багато військової техніки наші воїни перетворили на брухт.

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Актуальні втрати росіян

  • Особового складу – близько 276 670 (+400),
  • танків – 4672 (+5),
  • бойових броньованих машин – 8946 (+19),
  • артилерійських систем – 6299(+39),
  • РСЗВ – 792 (+1),
  • засобів ППО – 533 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29),
  • крилатих ракет – 1529 (+11),
  • кораблів і катерів – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17),
  • спеціальної техніки – 925 (+7).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ