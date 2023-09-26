Лише за минулу добу статистику втрат країни-агресора поповнили ще 400 загарбників. Окрім того, багато військової техніки наші воїни перетворили на брухт.
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Актуальні втрати росіян
- Особового складу – близько 276 670 (+400),
- танків – 4672 (+5),
- бойових броньованих машин – 8946 (+19),
- артилерійських систем – 6299(+39),
- РСЗВ – 792 (+1),
- засобів ППО – 533 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29),
- крилатих ракет – 1529 (+11),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17),
- спеціальної техніки – 925 (+7).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ