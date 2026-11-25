Оперативная обстановка на правом берегу Херсонской области остается крайне напряженной из-за непрекращающихся вражеских атак. О текущей обстановке в областном центре и прилегающих населенных пунктах в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

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Как россияне терроризируют правобережье Херсонщины?

По словам журналистки, после недавнего кратковременного затишья захватчики вернулись к привычному ежедневному террору местного населения. Взрывы в городе и на всем правобережье раздаются регулярно по несколько раз в час.

Россияне обстреливают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, сообщения об обстрелах постоянно поступают в мониторинговые каналы. Взрывы в Херсоне, да и вообще обстановка на правобережье такова, что взрывы слышны по несколько раз в час. Несколько раз в день в течение часа обстреливают из различных видов вооружения, это FPV-дроны, которые не прекращают охоту на людей– рассказала Евгения Вирлич.

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Войска страны-агрессора также систематически сбрасывают боеприпасы и запускают разведывательные дроны над жилыми кварталами, целенаправленно охотясь на мирных жителей и автотранспорт.

Угроза отопительному сезону из-за обстрелов

Помимо постоянной опасности ударов с воздуха, оккупационные войска пытаются сорвать начало отопительного сезона и разрушают критическую инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность города. Периодически целые районы остаются без электроснабжения.

Россияне делают все возможное, чтобы не было света. Сегодня в нескольких районах Херсона света не было с ночи и где-то почти до полудня. Тем не менее коммунальщики продолжают работать в героических условиях, так же как и врачи– сообщила журналистка.

Несмотря на ежедневные атаки противника, в Херсонской городской общине и прилегающих старостинских округах пока остается более 65 тысяч жителей. Медицинская система функционирует, хотя городу ощутимо не хватает профильных специалистов из-за опасных условий труда.

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Психологическое давление и шантаж штурмами

Российская армия не прекращает оказывать постоянное информационное и психологическое давление на население. Противник регулярно распространяет дезинформацию о якобы присутствии своих передовых подразделений в различных районах Херсона.

Россияне постоянно пытаются штурмовать правый берег и провоцируют, распространяют дезинформационные сообщения о том, что они уже в Херсоне: то в Днепровском районе, то в микрорайоне Остров. У них это не получается, но это исключительно благодаря нашей армии– отметила Евгения.

Она также добавила, что защитники Украины просчитывают все планы противника и сдерживают враждебные намерения форсировать Днепр или продвигаться вперед.

Почему в Украине нет безопасных мест?

В прифронтовых городах сигналы воздушной тревоги часто раздаются уже после начала обстрелов или не предупреждают о внезапных ударах артиллерии и беспилотников. В то же время полномасштабная война показывает, что абсолютно безопасных городов в пределах страны сегодня нет.

Даже уезжая в другие регионы, в частности в западные области или столицу, люди оказываются под угрозой массированных ракетных ударов и атак ударных дронов, которые враг наносит по гражданским объектам по всей стране.