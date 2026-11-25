Херсонская область под постоянным обстрелом: что происходит в регионе / Фото: Getty Images
Правобережье Херсонской области подвергается усиленному давлению оккупационных войск, которые наносят удары по критической инфраструктуре и пытаются затруднить подготовку к зимнему периоду. Местное население продолжает жить и работать в условиях ежедневных атак беспилотников и артиллерии.
Оперативная обстановка на правом берегу Херсонской области остается крайне напряженной из-за непрекращающихся вражеских атак. О текущей обстановке в областном центре и прилегающих населенных пунктах в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.
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Как россияне терроризируют правобережье Херсонщины?
По словам журналистки, после недавнего кратковременного затишья захватчики вернулись к привычному ежедневному террору местного населения. Взрывы в городе и на всем правобережье раздаются регулярно по несколько раз в час.
Россияне обстреливают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, сообщения об обстрелах постоянно поступают в мониторинговые каналы. Взрывы в Херсоне, да и вообще обстановка на правобережье такова, что взрывы слышны по несколько раз в час. Несколько раз в день в течение часа обстреливают из различных видов вооружения, это FPV-дроны, которые не прекращают охоту на людей
Войска страны-агрессора также систематически сбрасывают боеприпасы и запускают разведывательные дроны над жилыми кварталами, целенаправленно охотясь на мирных жителей и автотранспорт.
Угроза отопительному сезону из-за обстрелов
Помимо постоянной опасности ударов с воздуха, оккупационные войска пытаются сорвать начало отопительного сезона и разрушают критическую инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность города. Периодически целые районы остаются без электроснабжения.
Россияне делают все возможное, чтобы не было света. Сегодня в нескольких районах Херсона света не было с ночи и где-то почти до полудня. Тем не менее коммунальщики продолжают работать в героических условиях, так же как и врачи
Несмотря на ежедневные атаки противника, в Херсонской городской общине и прилегающих старостинских округах пока остается более 65 тысяч жителей. Медицинская система функционирует, хотя городу ощутимо не хватает профильных специалистов из-за опасных условий труда.
Психологическое давление и шантаж штурмами
Российская армия не прекращает оказывать постоянное информационное и психологическое давление на население. Противник регулярно распространяет дезинформацию о якобы присутствии своих передовых подразделений в различных районах Херсона.
Россияне постоянно пытаются штурмовать правый берег и провоцируют, распространяют дезинформационные сообщения о том, что они уже в Херсоне: то в Днепровском районе, то в микрорайоне Остров. У них это не получается, но это исключительно благодаря нашей армии
Она также добавила, что защитники Украины просчитывают все планы противника и сдерживают враждебные намерения форсировать Днепр или продвигаться вперед.
Почему в Украине нет безопасных мест?
В прифронтовых городах сигналы воздушной тревоги часто раздаются уже после начала обстрелов или не предупреждают о внезапных ударах артиллерии и беспилотников. В то же время полномасштабная война показывает, что абсолютно безопасных городов в пределах страны сегодня нет.
Даже уезжая в другие регионы, в частности в западные области или столицу, люди оказываются под угрозой массированных ракетных ударов и атак ударных дронов, которые враг наносит по гражданским объектам по всей стране.
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