Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, энергетика – одна из самых острых тем для жителей города. Россияне регулярно проводят атаки на эту инфраструктуру и даже не скрывают этого. Их цель – опустошить Херсон.

Что происходит в Херсоне?

По словам Вирлич, уже сейчас возникают ситуации, когда электричества нет по несколько недель даже в тех районах, которые не входят в красную зону. Коммунальщики ремонтируют поврежденные объекты. Но россияне прибегают к повторным обстрелам.

Когда группа коммунальщиков или энергетиков выезжает на место, россияне повторно атакуют. На самом деле враг не столько видит через FPV-дроны, сколько следит за всем через соцсети. Так они узнают о месте удара, после чего следует повторная атака дронами,

– отметила Вирлич.

Из-за таких повторных атак ремонт затягивается. Соответственно бывают дни, когда троллейбусы не выходят на маршруты, потому что в течение определенного времени отсутствует электроснабжение. За этим следуют проблемы с водой. Буквально недавно подобные проблемы были в Днепровском районе, который расположен недалеко от реки.

Какова ситуация в Херсоне: смотрите видео 24 Канала

Как бы печально ни было, но люди привыкают к таким условиям. Кто-то планирует уехать к родственникам, чтобы перезимовать в несколько более спокойных условиях. Многие люди остаются и готовятся к зиме.

С отоплением было сложно еще в прошлом году. А в этом году его просто не будет. Готовимся. Россияне будут и дальше атаковать FPV-дронами. "Шахеды" тоже летают над Херсоном. Минометы, РСЗО – россияне используют все, что могут,

– отметила Вирлич.