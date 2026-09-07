Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, енергетика – одна з найболючіших тем для жителів міста. Росіяни регулярно атакують таку інфраструктуру і навіть не приховують цього. Їхня мета – аби Херсон залишився без людей.

Що відбувається в Херсоні?

За словами Вірлич, вже зараз трапляються ситуації, коли електрики по кілька тижнів немає навіть в тих районах, які не входять до червоної зони. Комунальники лагодять пошкоджені об'єкти. Але росіяни вдаються до повторних обстрілів.

Коли група комунальників чи енергетиків їде на місце, то росіяни повторно атакують. Насправді ворог не так бачить через FPV-дрони, як стежить за всім через соцмережі. Так вони дізнаються про місце удару, після чого йде повторна атака дронами,

– зазначила Вірлич.

Через такі повторні атаки ремонт затягується. Відповідно бувають дні, коли тролейбуси не виходять на маршрути, бо немає електропостачання певний час. За цим йдуть проблеми з водою. Буквально нещодавно певні схожі проблеми були в Дніпровському районі, який розташований неподалік від річки.

Яка ситуація в Херсоні: дивіться відео 24 Каналу

Як би сумно не було, але люди призвичаюються до таких умов. Хтось планує виїхати до родичів, щоб перезимувати в дещо спокійніших умовах. Багато людей лишаються та готуються до зими.

З теплом було важко ще минулого року. І в цьому році просто не буде. Готуємося. Росіяни будуть і надалі атакувати FPV-дронами. "Шахеди" теж літають над Херсоном. Міномети, РСЗВ – росіяни використовують усе, що можуть,

– зауважила Вірлич.