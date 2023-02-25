Также ВСУ нанесли удар по Раденску, где расположены расчеты РСЗО "Град". В раденских лесах противник скрывает целую воинскую часть. По Скадовскому району также отработано. Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.
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Контрбатарейные удары наших Вооруженных Сил достаточно мощны в последние дни,
– сказал Хлань.
Оккупанты закрывают города
По словам депутата Херсонского облсовета, захватчики хотят закрыть Новую Каховку на въезд и выезд. Ранее они фактически депортировали людей с помощью принудительной эвакуации. В Новой Каховке осталось очень мало людей – около 10%. Как объяснил Хлань, закрытием города они пытаются "вытеснить" людей из их домов.
"Таким образом, они хотят оставить Новую Каховку исключительно военной базой, чтобы никто не видел передвижения и не мог сообщать, где находятся враг и артиллерийские расчеты", – отметил военнослужащий.
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Что касается возможных контрнаступательных действий – достаточного количества войск и техники для форсирования Днепра у оккупантов нет.
"Присутствие и количество войск действительно увеличилось, но на тех позициях, которые россияне построили. Пока они пытаются повысить интенсивность обстрелов правого берега", – отметил Хлань.
Он добавил, что на оккупированной части Херсона увеличилось количество представителей ФСБ. Они оказывают давление на местное население и принуждают людей к паспортизации.
Противник пытается закрепиться на островах Днепра
- Захватчики пытаются закрепиться на островах в плавнях Днепра. По словам Хланя, эти острова считаются "серой зоной". Ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что российская армия пытается туда продвинуться, чтобы наблюдать за действиями украинских сил обороны
- Депутат подчеркнул: с начала того, как оккупанты были вытеснены на левый берег, их присутствие на островах было достаточно мощным. Через некоторое время ВСУ зачистили силы российской армии. Там в большинстве своем находились российские минометные расчеты, которые накрывали огнем Херсон. Сейчас россияне снова пытаются закрепиться на островах возле областного центра.
- В последние недели фиксируют активное передвижение лодок оккупантов с диверсионными группами. Впрочем, украинские военные сильно отражают врага. "Уже более 10 лодок оккупантов было направлено в "подводный флот", вместе с этими диверсионными группами, которые теперь "кормят" раков, – утверждает Сергей Хлань.