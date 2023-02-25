Также ВСУ нанесли удар по Раденску, где расположены расчеты РСЗО "Град". В раденских лесах противник скрывает целую воинскую часть. По Скадовскому району также отработано. Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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Контрбатарейные удары наших Вооруженных Сил достаточно мощны в последние дни,

– сказал Хлань.

Оккупанты закрывают города

По словам депутата Херсонского облсовета, захватчики хотят закрыть Новую Каховку на въезд и выезд. Ранее они фактически депортировали людей с помощью принудительной эвакуации. В Новой Каховке осталось очень мало людей – около 10%. Как объяснил Хлань, закрытием города они пытаются "вытеснить" людей из их домов.

"Таким образом, они хотят оставить Новую Каховку исключительно военной базой, чтобы никто не видел передвижения и не мог сообщать, где находятся враг и артиллерийские расчеты", – отметил военнослужащий.

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Что касается возможных контрнаступательных действий – достаточного количества войск и техники для форсирования Днепра у оккупантов нет.

"Присутствие и количество войск действительно увеличилось, но на тех позициях, которые россияне построили. Пока они пытаются повысить интенсивность обстрелов правого берега", – отметил Хлань.

Он добавил, что на оккупированной части Херсона увеличилось количество представителей ФСБ. Они оказывают давление на местное население и принуждают людей к паспортизации.

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