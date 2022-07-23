О предстоящем контрнаступлении ВСУ 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что ситуация у оккупантов на правом берегу Херсонской области сейчас не лучшая.

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Еще в конце мая – начале июня подразделения ВСУ начали постепенно поджимать оккупантов на некоторых направлениях в этом регионе. Тогда российское командование поставило цель любой ценой удержать эту территорию. Они даже начали перемещать часть подразделений, боеприпасов, горюче-смазочных с временно оккупированных земель Запорожской области и Крыма.

Они (оккупанты – 24 канал) понимали, что именно ситуация на этом плацдарме (правый берег Херсонской области – 24 канал) не хорошая. Они не смогут удерживать полноценную оборону именно на южном плацдарме, – отметил Александр Коваленко.

Сейчас ВСУ разрушают оборону оккупантов

Коваленко убежден, что со временем российские оккупанты попытаются бежать поближе к Херсону. Это касается всей правобережной группировки. А если ВСУ еще разрушат Антоновский и Дарьевский мосты в регионе, то захватчики окажутся заблокированными. Пока украинские военные дают шанс оккупантам покинуть эту территорию.

Коваленко об интересной ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Напомним, недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что у оккупантов сейчас нет таких ресурсов, чтобы кардинально переломить ситуацию на Николаевском, Криворожском и Херсонском направлениях.