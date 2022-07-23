Про майбутній контрнаступ ЗСУ 24 каналу розповів військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко. Він наголосив, що ситуація в окупантів на правому березі Херсонщини зараз ненайкраща.

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Ще наприкінці травня – на початку червня підрозділи ЗСУ почали поступово підтискати окупантів на деяких напрямках в цьому регіоні. Тоді російське командування поставило за мету за всяку ціну втримати цю територію. Вони навіть почали переміщати частину підрозділів, боєприпасів, паливно-мастильних із тимчасово окупованих земель Запорізької області та Криму.

Вони (окупанти – 24 канал) розуміли, що саме ситуація на цьому плацдармі (правий берег Херсонщини – 24 канал) не є доброю. Вони не зможуть утримувати повноцінно оборону саме на південному плацдармі, – зазначив Олександр Коваленко.

Зараз ЗСУ руйнують оборону окупантів

Коваленко переконаний, що з часом російські окупанти спробують втекти ближче до Херсону. Це стосується всього правобережного угруповання. А якщо ЗСУ ще й зруйнують Антонівський та Дар'ївський мости в регіоні, то загарбники опиняться заблокованими. Поки що українські військові дають шанс окупантам покинути цю територію.

Коваленко про цікаву ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов наголосив, що в окупантів зараз немає таких ресурсів, щоб кардинально переламати ситуацію на Миколаївському, Криворізькому та Херсонському напрямках.