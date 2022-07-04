Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Российские захватчики пытаются сопротивляться, но украинские защитники идут вперед.

Важно На некоторых направлениях ВСУ уже на втором этапе, – военный эксперт назвал сроки контрнаступления

Сейчас можно говорить об осторожном продвижении на правом берегу Херсона. Там ВСУ постепенно и методично освобождают населенные пункты.

Выбиваем оккупантов с выгодных позиций

По словам господина Мусиенко, люди часто спрашивают, почему ВСУ якобы так медленно выбивает россиян с временно оккупированных территорий. Это неуместный вопрос. Здесь следует понять – освобождение территорий – нелегкая задача. Понятно, что оккупанты не хотят просто оттуда убежать.

Российская армия оказывает активное сопротивление. Они оборудовали линии обороны, интенсивно минируют территорию, завезли большое количество реактивной артиллерии ("Ураган", "Смерч") из Крыма, обстреливающей как украинские города, так и позиции ВСУ. Это, отмечает эксперт, значительно усложняет освобождение территорий.

По его мнению, сейчас главная задача – беречь жизнь украинских защитников и постепенно двигаться вперед без чрезмерных рисков. А уже впоследствии может начаться и более масштабное контрнаступление.

Мы сейчас выбиваем у российских войск выгодные позиции и высоты, которые создают плацдармы для перехода со временем в более широкие контратаки, – отметил Александр Мусиенко.

Военный эксперт Александр Мусиенко о ситуации на фронте: смотрите видео

Напомним, недавно в издании The Economist заявили, что ВСУ уже находятся недалеко от Херсона. В оперативном командовании "Юг" опровергли это заявление и подчеркнули, что преждевременные объявления об успехах военных вредят всей операции.