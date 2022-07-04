Про 24 каналу повідомив військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Російські загарбники намагаються чинити опір, але українські захисники йдуть вперед.

Важливо На деяких напрямках ЗСУ вже на другому етапі, – військовий експерт назвав терміни контрнаступу

Зараз можна говорити про обережне просування на правому березі Херсонщини. Там ЗСУ поступово й методично звільняють населені пункти.

Вибиваємо окупантів з вигідних позицій

За словами Мусієнка, у декого виникає запитання, чому ЗСУ нібито повільно вибивають росіян з тимчасово окупованих територій, однак воно недоречне. Тут варто зрозуміти, що звільнення територій – нелегке завдання. Зрозуміло, що окупанти не хочуть просто звідти втекти.

Російська армія чинить активний опір. Окупанти обладнали лінії оборони, інтенсивно мінують територію, завезли велику кількість реактивної артилерії ("Ураган", "Смерч") з Криму, якою обстрілюють як українські міста, так і позиції ЗСУ. Це, на думку військового експерта, значно ускладнює звільнення територій.

За словами Мусієнка, зараз найголовніше завдання – зберегти життя українських захисників та поступово рухатися вперед без надмірних ризиків. Вже згодом може початися і масштабніший контрнаступ.

Ми зараз вибиваємо у російських військ вигідні позиції та висоти, які створюють плацдарми для переходу з часом в ширші контратаки, – додав Мусієнко.

Мусієнко оцінив ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно у виданні The Economist заявили, що ЗСУ вже перебувають неподалік Херсона. В оперативному командуванні "Південь" спростували цю заяву і наголосили, що завчасні оголошення про успіхи військових шкодять усій операції.