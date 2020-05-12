Ситуация хуже, чем говорят официальные цифры – российский адвокат рассказал о COVID-19 в РФ

В России только за последние сутки подтвердили 10 899 новых случаев COVID-19. В целом в стране уже более 200 тысяч инфицированных. Российская Федерация оказалась на втором месте в мире по количеству больных. Однако россияне уверены – ситуация может быть еще хуже, чем говорится в официальных данных.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский адвокат Николай Полозов. Он добавил, половина всех больных COVID-19 – жители Москвы.

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"Я думаю, что такое большое количество обусловлено ​​тем, что в Москве тестирования проводят каждый день, а в регионах тестов не хватает. Я думаю, что ситуация в стране хуже, чем говорят официальные цифры", – заверил Полозов.

Он добавил, что до сих пор неизвестно, сколько именно военных заразились COVID-19 во время репетиции парада к 9 мая. Согласно последним законам страны, эта информация считается секретной и ее может знать только Минобороны РФ.

Об этом по телевидению не говорят, поэтому реальные масштабы эпидемии в таких закрытых сообществах как армия оценить очень трудно,

– сказал Полозов.

Справка. Издание "Проект" обнародовало информацию о том, что по меньшей мере у 376 российских военных обнаружили COVID-19 во время репетиции парада к 9 мая на полигоне Алабино под Москвой. Об этом им рассказали родители и родственники курсантов.

► Как проходит карантин в России

Николай Полозов отметил, что ограничительные меры вводила местная власть в своих регионах. Владимир Путин дал разрешение на то, чтобы снимать или продолжать эти ограничения, учитывая ситуацию.

"В Москве введена система электронных пропусков. За нарушение этой системы и выход из дома без пропуска – штрафуют. Кроме этого, с этой недели обязательно нужно носить в общественных местах перчатки и маски", – рассказал адвокат.

По его словам, в России не работает много заведений. Главная проблема в том, что у людей нет источника финансов.

Власть неохотно разделяет деньги между гражданами. Путин анонсировал, что семьи с детьми получат денежную помощь, а другим что делать? Люди ждут ослабления карантинных мероприятий как возможность выйти на работу и хоть что-то заработать,

– сказал Полозов.

Добавим, что за карантина запретили проводить церковные службы священнослужителям. Из-за этого патриарх Кирилл попросил пожертвовать деньги для священников, ведь они, по его словам, не имеют возможности обеспечить себя и семью.

► Стоит ли ожидать падения рейтинга Путина

"На самом деле рейтинг в авторитарных системы, как в Российской Федерации, вещь очень условная. Он колеблется, в зависимости от популярных или непопулярных мер, которые принимает Путин", – сказал Полозов.

Он добавил, что изменение рейтинга Путина было и несколько лет назад, когда президент анонсировал пенсионную реформу.

Я не думаю, что для него это очень большая проблема. В любом случае средства пропаганды эти перекосы исправят,

– заверил адвокат.



Симптомы COVID-19 / Инфографика 24 канала