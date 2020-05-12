Ситуація гірша, ніж кажуть офіційні цифри, – російський адвокат розповів про COVID-19 у РФ

У Росії лише за останню добу підтвердили 10 899 нових випадків COVID-19. Загалом в країні вже понад 200 тисяч інфікованих. Російська Федерація опинилась на другому місці у світі за кількістю хворих. Однак росіяни впевнені – ситуація може бути ще гіршою, ніж йдеться в офіційних даних.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський адвокат Микола Полозов. Він додав, половина всіх хворих на COVID-19 – жителі Москви.

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"Я думаю, що така велика кількість зумовлена тим, що у Москві тестування проводять кожного дня, а в регіонах тестів не вистачає. Я думаю, що ситуація в країні гірша, ніж кажуть офіційні цифри", – запевнив Полозов.

Він додав, що досі невідомо, скільки саме військових заразились COVID-19 піл час репетиції параду до 9 травня. Згідно з останніми законами країни, ця інформація вважається секретною і її може знати лише Міноборони РФ.

Про це по телебаченню не говорять, тому реальні масштаби епідемії в таких закритих спільнотах як армія оцінити дуже важко,

– зауважив Полозов.

Довідка. Видання "Проект" оприлюднило інформацію про те, що щонайменше у 376 російських військових виявили COVID-19 під час репетиції параду до 9 травня на полігоні Алабіно поблизу Москви. Про це їм розповіли батьки та родичі курсантів.

► Як триває карантин у Росії

Микола Полозов зазначив, що обмежувальні заходи вводила місцева влада у своїх регіонах. Володимир Путін дав дозвіл на те, щоб знімати раніше чи продовжувати ці обмеження, зважаючи на ситуацію.

"В Москві введена система електронних пропусків. За порушення цієї системи та вихід з дому без пропуску – штрафують. Крім цього, з цього тижня обов'язково потрібно носити в громадських місцях рукавиці і маски", – розповів адвокат.

За його словами, у Росії не працює багато закладів. Головна проблема в тому, що у людей немає джерела фінансів.

Влада неохоче розділяє гроші між громадянами. Путін анонсував, що сім'ї з дітьми отримають грошову допомогу, а іншим що робити? Люди чекають послаблення карантинних заходів як можливість вийти на роботу і хоч щось заробити,

– зауважив Полозов.

Додамо, що через карантинні обмеження заборонили проводити церковні служби священнослужителям. Через це патріарх Кирил попросив пожертвувати гроші для священників, адже вони, за його словами, не мають можливості забезпечити себе та сім'ю.

► Чи варто очікувати падіння рейтингу Путіна

"Насправді рейтинг в авторитарних системи, як у Російській Федерації, річ дуже умовна. Він коливається, залежно від популярних чи не популярних заходів, які вживає Путін", – сказав Полозов.

Він додав, що порушення рейтингу Путіна було і декілька років тому, коли президент анонсував пенсійну реформу.

Я не думаю, що для нього це дуже велика проблема. В будь-якому випадку засоби пропаганди ці перекоси виправлять,

– запевнив адвокат.



Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу