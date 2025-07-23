Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что новая сухопутная операция проходит на фоне интенсивных переговоров с ХАМАС. Есть надежда по крайней мере на частичное соглашение.

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Почему Израиль начал новую сухопутную операцию

Как отметил Шарп, есть надежда, что удастся по крайней мере договориться об освобождении некоторых израильских заложников и достичь 60-дневного прекращения огня. Также, вероятно, выпустят из тюрем более чем 1000 террористов ХАМАС.

ХАМАС до сих пор не готов идти на предварительное соглашение без того, чтобы им гарантировали, что война после этого прекращается, а их ядро боевого крыла сохранится,

– отметил Шарп.

Поэтому Израиль начал новую сухопутную операцию, чтобы ХАМАС был более сговорчивым. Политического решения занять территорию города нет. Также есть опасения за заложников, ведь они могут находиться на этой территории. Поэтому вряд ли там будут активные боевые действия.

Решение начать операцию не связано с намерениями взять территорию Газы под контроль. Это – усиление давления на ХАМАС, чтобы они потеряли определенные ресурсы на фоне переговоров. Так на данный момент все выглядит,

– сказал Шарп.

Добавим, в течение длительного времени в город Дейр-эль-Балах Израиль не вводил наземных войск. Тамошняя разведка считала, что ХАМАС удерживает там заложников.