Однако сейчас взятие под контроль Кинбурнской косы вряд ли возможно. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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"На будущее взятие нами Кинбурнской косы позволяет контролировать часть акватории Черного моря. Так же дает определенные шансы на перехват тех же "Шахедов" и других средств воздушного нападения, которые движутся, в частности, в район Одессы. Но учитывая сложность рельефа, то, что коса связана с оккупированной частью Херсонщины, не думаю, что возможно ее взятие под контроль", – сказал он.

Ранее там были высадки. ГУР уничтожало системы ПВО, автомобильную технику россиян. Такие высадки, чтобы зачистить живую силу врага и уничтожать их технику, вполне возможны. Но закрепиться на этой территории и развернуть что-то очень трудно.

Поэтому я думаю, что "парни Буданова" сейчас делают исключительно диверсионно-разведывательные действия, чтобы минусовать эту группировку. Потому что на Херсонщине и Приднепровский фронт со стороны россиян является сравнительно спокойным,

– подчеркнул Жмайло.

По его словам, это нужно для того, чтобы растянуть там силы, переориентировать оккупантов. В частности, с террористических атак на Херсон на отражение украинских атак на Кинбурнской косе.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что оккупанты боятся высадки ВСУ на Кинбурнской косе. Российские войска активизировали использование артиллерии и противотанковых средств на Кинбурнской и Тендровской косах.