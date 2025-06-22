Такую технику довольно легко обнаружить в степном ландшафте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Россия укрепляется на Кинбурнской косе, боясь высадки ВСУ

И артиллерия, и противотанковые средства - это то вооружение, которым можно препятствовать в высадке нашего десанта. Кроме того, артиллерией оттуда противник достает до нашего берега, в частности района Куцурубской общины, Очакова,

– отметил Волошин.

Фактически это выглядит как усиление российских гарнизонов на этих участках. И делается это из-за опасений, что украинские силы осуществят высадку, форсирования и захватят там плацдарм.

В то же время он подчеркнул, что из-за открытого степного рельефа упомянутых территорий российские позиции остаются уязвимыми из-за того, что их легко обнаружить. Украинские силы ведут активное наблюдение за перемещениями вражеской техники и в случае обнаружения – уничтожают ее различными возможными средствами.

Оккупанты вынуждены прятать такую технику и использовать ее ограниченно.

Напомним, во время ротации на Кинбурнской косе российские десантники застрелили четырех своих и сбросили их тела в море.