Таку техніку доволі легко виявити у степовому ландшафті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Росія укріплюється на Кінбурнській косі, боячись висадки ЗСУ

І артилерія, і протитанкові засоби - це те озброєння, яким можна перешкоджати у висадці нашого десанту. Крім того, артилерією звідти противник дістає до нашого берега, зокрема району Куцурубської громади, Очакова,

– зазначив Волошин.

Фактично це виглядає як посилення російських гарнізонів на цих ділянках. І робиться це через побоювання, що українські сили здійснять висадку, форсування та захоплять там плацдарм.

Водночас він підкреслив, що через відкритий степовий рельєф згаданих територій російські позиції залишаються вразливими через те, що їх легко виявити. Українські сили ведуть активне спостереження за переміщеннями ворожої техніки й у разі виявлення – знищують її різними можливими засобами.

Окупанти змушені ховати таку техніку і використовувати її обмежено.

Нагадаємо, під час ротації на Кінбурнській косі російські десантники застрелили чотирьох своїх і скинули їхні тіла в море.