Про це вже відкрито говорять в міністерстві оборони однієї з країн-членів НАТО. Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк в етері 24 Каналу детальніше описав загрозу з боку Росії для натівських країн.

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Хто з європейських лідерів заговорив про ефективність НАТО

Ризик нападу Росії на країни НАТО залишається дуже високим. На це вказує не лише українська розвідка, а й спецслужби інших країн, зокрема Німеччини та Данії. З урахуванням запланованих російсько-білоруських навчань "Захід-2025", які пройдуть восени на території Білорусі, ситуація викликає значне занепокоєння.

Водночас НАТО також готується до масштабних навчань, і це – своєрідна спроба встановити запобіжники перед потенційними загрозами. Насправді, "вікно можливостей" для Росії не таке вже й велике: через кілька років країни Альянсу будуть значно краще підготовлені.

Уявімо умовну ситуацію: Росія формує угруповання чисельністю 30 тисяч військових і вторгається в Литву. Хоча німецька розвідка вважає, що найбільш вразливою є Естонія. Вступивши на територію Литви, Росія може розв'язати низку стратегічних завдань. Ймовірним є прорив через Сувальський коридор, що має критичне значення для з'єднання Балтійських країн з рештою НАТО.

Що робитиме НАТО? Зрозуміло, що відбиватися будуть, але чи буде активована 5 стаття? Чи завдасть Альянс ударів у відповідь по військових об'єктах на території Росії та Білорусі? Чи візьме НАТО повний контроль над повітряним простором?

– наголосив Олександр Антонюк.

Українські морські дрони типу Magura V5 і V7 можуть стати ефективним інструментом для оборони, зокрема в Балтійському морі. Але станом на сьогодні чіткої позиції НАТО щодо дій у разі реального вторгнення немає. Ймовірно, такі рішення з'являться вже до кінця року.

Зараз Росія дійсно має "вікно можливостей", яке може закритися вже за рік. Саме тому військовослужбовець не відкидає можливості провокацій або навіть спецоперацій на території країн-членів НАТО. Такі дії можуть мати зворотний ефект, адже під питанням опиняється не лише безпека, а й сама ефективність Альянсу.

Про це вже відкрито говорять і європейські політики, зокрема міністр оборони Італії Гвідо Крозетто: чи здатне НАТО сьогодні ефективно реагувати на нові загрози. У країнах Альянсу вже ведуться нові серйозні дискусії щодо майбутнього НАТО та його ролі у світовій безпеці.