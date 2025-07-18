Однак зараз взяття під контроль Кінбурнської коси навряд чи можливе. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

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"На майбутнє взяття нами Кінбурнської коси дає змогу контролювати частину акваторії Чорного моря. Так само дає певні шанси на перехоплення тих же "Шахедів" та інших засобів повітряного нападу, які рухаються, зокрема, в район Одеси. Але враховуючи складність рельєфу, те, що коса пов'язана з окупованою частиною Херсонщини, не думаю, що можливе її взяття під контроль", – сказав він.

Раніше там були висадки. ГУР знищувало системи ППО, автомобільну техніку росіян. Такі висадки, щоб зачистити живу силу ворога і знищувати їхню техніку, цілком можливі. Але закріпитися на цій території і розгорнути щось дуже важко.

Тому я думаю, що "хлопці Буданова" зараз роблять виключно диверсійно-розвідувальні дії, щоб мінусувати це угрупування. Тому що на Херсонщині та Придніпровський фронт з боку росіян є порівняно найспокійнішим,

– підкреслив Жмайло.

За його словами, це потрібно для того, щоб розтягнути там сили, переорієнтувати окупантів. Зокрема, з терористичних атак на Херсон на відбиття українських атак на Кінбурнській косі.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що окупанти бояться висадки ЗСУ на Кінбурнській косі. Російські війська активізували використання артилерії та протитанкових засобів на Кінбурнській і Тендрівській косах.