Минус два десятка оккупантов, САУ "Гвоздика" и склад боеприпасов: как прошли сутки на Юге

Завершились 142 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. ВСУ продолжают решительно выбивать захватчиков с наших территорий, в частности на Юге.

Только в течение 15 июля наши защитники и защитницы уничтожили 18 российских оккупантов, несколько единиц их техники и склад врага на Херсонщине. Об этом сообщили в вечерней сводке оперативного командования "Юг" касательно ситуации в регионе за прошедшие сутки.

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Что происходило на Юге Украины 15 июля

По информации ОК "Юг", российские оккупанты продолжают вести оборонные действия на временно захваченных территориях региона и наносят ракетные и авиационные удары. В частности, малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент враг запустил три ракеты типа "Калибр", попавших ранее по Виннице.

Удары вражеской авиации

На север Херсонской области за прошедшие сутки россияне подняли в воздух вертолеты, которые в полдень пытались ударить по позициям ВСУ – успеха не имели и, уклоняясь от украинского огня, были вынуждены ретироваться.

Вместе с тем вражеский истребитель Су-35 трижды попытался атаковать ракетами типа "воздух – воздух" украинские штурмовики в небе над Новой Каховкой. Однако успеха не добился, потерь среди нашей авиации нет.

Кроме того, парой тактических бомбардировщиков Су-24 оккупанты пытались уничтожить остатки собственной техники на острове Змеиный. Потерь со стороны украинских сил нет, российский самолет возвращался для доразведки результатов своего удара.

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Обстрелы россиянами населённых пунктов

Днем 15 июля уничтоженные утренним обстрелом жилые кварталы Баштанки подверглись повторному обстрелу – оккупанты ударили пятью реактивными снарядами из РСЗО "Смерч". К счастью, обошлось без жертв среди местных жителей.

Ствольной артиллерией калибром 152 миллиметра россияне также обстреляли Зеленодольск. Пострадали несколько домов вокруг парковой зоны санаторно-профилактического комплекса на территории местного лицея. Значительных разрушений и пострадавших среди гражданских, к счастью, тоже не зафиксировано.

Потери захватчиков

К слову, украинская авиация, в частности пара самолетов и пара вертолетов, нанесли четыре удара по скоплению живой силы врага в районе Правдиного, Лозового и Благодатного, что в Херсонской области. В настоящее время подтверждены следующие потери россиян:

18 оккупантов;

1 самоходная гаубица "Гвоздика";

6 единиц бронированной и автомобильной техники;

полевой склад боеприпасов.

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