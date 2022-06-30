Россияне пытаются атаковать только что отбитые ВСУ населенные пункты: ситуация на Юге

Российские оккупанты в Херсонской области пытались атаковать наши подразделения. В частности, враги хотели атаковать ВСУ на только что освобожденных нашими территориях.

Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". В частности, 29 июня в регионе была сложная, но контролируемая обстановка вдоль линии столкновения.

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Враг безрезультатно пытался атаковать наши силы

Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг продолжает инженерное укрепление своих позиций, на которые наши подразделения на днях его оттеснили.

В таких обстоятельствах Россия считает мощным средством воздействия – авиационные и ракетные удары.

Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из только что отбитых населенных пунктов Херсонщины. Успеха не имели,

– сообщило командование.

Добавило также, что наш зенитно-ракетный комплекс отразил групповой налет вертолетов на север Херсонщины. Враг, уклоняясь, отступил.

Оккупанты выпустили ракеты по Одесщине, но не изменили силы в море

Российские оккупанты били ракетами из авиации и берегового ракетного комплекса "Бастион" с направления оккупированного Крыма.

1 ракета уничтожена над Одесским районом, еще 5 – атаковали черноморское побережье в Измаильском. Благодаря ограничению использования береговой полосы повреждения минимизированы, жертв нет,

– сообщили в ОК "Юг".

В Черном море до сих пор не изменились силы врага – там два ракетных корабля с 16 крылатыми "Калибрами" и 1 большой десантный корабль, создающий иллюзию вероятности десанта.

Оккупанты понесли значительные потери на Юге

В Черном море продолжается операция на острове (речь о Змеином – 24 канал), уже есть подтверждение поражения еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1",

– написало командование.

Более того, наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали ориентировочно 150 огневых задач. Кроме того, наша авиация выполнила 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по:

командно-наблюдательному пункту;

нескольким скоплением враждебной силы и техники;

двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Благодаря этому российская армия потеряла более 40 единиц личного состава, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты устанавливают.

Ситуация на Юге: важные новости

29 июня пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты не отказались от захвата всего Юга Украины и в дальнейшем будут исполнять прихоти Путина.

По мнению Плетенчука, экономическая блокада Украины и выход к морским портам – это главная причина атак россиян на наши южные города. Кроме того, враги хотят создать сухопутный коридор к непризнанному Приднестровью с последующей оккупацией Молдовы.

Российские оккупанты в течение 30 минут 29 июня выпустили по Николаеву 10 ракет. К сожалению, одна попала в жилую многоэтажку. Предварительно известно, что 5 человек погибли, еще 5 – получили ранения.

21 июня руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что враг соорудил мощную оборону на Херсонщине, но мы продвигаемся. Гуменюк объяснила, что действия Вооруженных Сил Украины в этом регионе достаточно успешны.

Стоит вспомнить, что 20 июня советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ находятся менее чем в 20 километрах от Херсона. Однако он также объяснил, что пока рано радоваться. Ведь война – это такое дело, что 18 километров можно полгода идти.

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