оккупанты оставили несколько открытых линий в полях между шоссе. Однако украинские силы уже осуществляли контрнаступление такой местностью в Харьковской области.

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Уязвимости россиян в Херсонской области

Эксперты из Института изучения войны рассказали, что большинство российских полевых укреплений в восточной части Херсона оптимизированы для защиты от наездов вдоль дорог, поэтому очень уязвимы для оцепления в открытой сельской местности.

Многие из укреплений через дороги не простираются далеко за пределы самых дорог, часто достаточно далеко, чтобы обеспечить хорошие поля для огня с обеих сторон на самую дорогу. Большинство этих позиций имеют открытые фланги, оканчивающиеся посреди поля. Фланги часто не защищены (отведены назад) или иначе хорошо спроектированы для сдерживания или защиты от атак с боков или с тыла,

– рассказали в IWS

Также многие позиции россиян не находятся на расстоянии тактической поддержки друг от друга, что делает каждый такой объект уязвимым для тактических обходов.

На спутниковых снимках видно, что российские силы построили противотанковые сооружения типа "зуб дракона" вокруг своих позиций непосредственно на дорогах, но эти противотанковые комплексы не простираются достаточно далеко в открытые поля, чтобы не дать украинским танкам и другой гусеничной технике окружить позиции.



Оборонные позиции россиян у Большой Благовещенки / Maxar Technologies



Траншеи, укрепления и танковые заграждения возле Большой Благовещенки / Maxar Technologies

В каком случае ВСУ могут оцепить оккупантов

Аналитики считают, что российским войскам может грозить атака на их неприкрытых флангах или даже полное окружение, если украинские войска смогут форсировать Днепр как в районе Херсон – Новая Каховка к северу от большинства российских укреплений, так и начать масштабную механизированную кампанию с базы на Кинбурнской косе рядом с ней к западу от большинства укреплений.

Где россияне пытаются укрепиться на Левобережье

Также в Институте изучения войны рассказали, как русские войска пытаются укрепиться на Левобережье.

Первоочередно враги роют окопы и сооружают противотанковые укрепления вдоль линий разграничения, соединяющих русские войска на левом берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области и Крыму, а также с восточными тыловыми районами вокруг Мелитополя.

Большинство этих полевых фортификационных сооружений расположены непосредственно на самих линиях разграничения и в основном ориентированы перпендикулярно самим дорогам.

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