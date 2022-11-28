Российские блоггеры недавно заявили, что украинские силы готовятся вернуть себе Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Также враждебные телеграмм-каналы, связанные с ПИК "Вагнера", распространяют информацию о том, что якобы российские войска готовятся покинуть ЗАЭС в ближайшее время.

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В Энергоатоме заявили, что оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС

Глава украинского агентства по атомной энергии "Энергоатом" 26 ноября заявил, что российские войска могут готовиться покинуть ЗАЭС.

По его мнению, первым признаком этих приготовлений есть "российские публикации", однако какие именно – он не указал. Возможно, он о дискурсе в социальных сетях, где анонимные комментаторы (возможно, боты) предлагают России передать управление ЗАЭС перед МАГАТЭ.

Что может происходить на самом деле

Хотя ISW не видит никаких свидетельств украинского контрнаступления в Запорожской области, которое могло бы угрожать российским позициям в Энергодаре или Мелитополе, эксперты заметили, что этот дискурс сочетается с последовательной нитью российских блогеров, оккупационных чиновников и заявлений государственных СМИ о концентрации украинских сил вдоль этой оси.

То есть, эта риторика может готовить информационное пространство для вероятного вывода российских войск, независимо от того, действительно ли они это планируют. Частые заявления российских официальных лиц о том, что украинские силы продолжают обстреливать ЗАЭС, могут готовить российскую аудиторию к отступлению.

ISW не предлагает прогноза будущих украинских операций и не дает оценки украинских возможностей для проведения контрнаступательных операций, о которых говорилось выше. Российские военные, однако, явно считают украинское контрнаступление через Днепр и/или через Кинбурнскую косу возможным и очень опасным,

– заявили в ISW.

Россия приложила и прилагает большие усилия, чтобы удержать захваченные территории на левом берегу Днепра. Но у их системы обороны много уязвимых мест и украинцы уже неоднократно продемонстрировали, что они могут это использовать.

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