В эфире депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, какая ситуация сейчас в регионе. Он отметил, что ВСУ продолжают эффективно уничтожать врага.

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У оккупантов уже нет ПВО

Наши военные прекрасно понимают, каким было слабое место врага. Так что и по нему эффективно били. И поскольку у оккупантов уже нет ПВО, то ВСУ значительно легче наносить удары по захватчикам.

Мы видим, что артиллерия уничтожила системы ПВО и авиация может заходить к линии фронта и уничтожать оккупанта по линии фронта. У оккупантов очень слабые позиции, настроение дезертирства,

– подчеркнул Хлань.

Он отметил, что враг сейчас максимально активно ищет плавательные средства. Их покупают у местного населения и отбирают силой. А все потому, что с их помощью можно будет пересечь Днепр, если будет необходимость убегать.

Уничтоженные переправы истощают врага

Прежде всего следует понимать, что уничтоженные мосты доставили немало проблем для врага. Он буквально не может перебрасывать оружие, технику и даже продовольствие с Левобережья, то есть – россии.

Так что оккупанты ежедневно становятся слабее, а их мотивация воевать сокращается. Подыгрывает этому эффективная работа авиации, которая благодаря уничтоженным силам вражеских ПВО ликвидирует полевые склады оккупантов.

На Юге всего 3 сценария развития событий

Соответствующее мнение озвучил военный эксперт Сергей Грабский. В то же время он подчеркнул, что впереди нас ожидает длительная, а также изнурительная война.

Если обсуждать эти сценарии, то первый предполагает наступление противника. Но это, по словам Грабского, маловероятно. Особенно если учитывать активные действия ВСУ. Во втором наши военные переходят в наступление, если возникнет такая возможность.

Что же касается третьего, то он предполагает условную заморозку. Это тот случай, когда у ВСУ не будет сил и средств для того, чтобы осуществить широкомасштабное наступление. А враг не сможет наступать.

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