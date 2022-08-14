В ефірі депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, яка зараз ситуація в регіоні. Він зауважив, що ЗСУ продовжують ефективно знищувати ворога.

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В окупантів уже нема ППО

Наші військові чудово розуміють, яким було слабке місце ворога. Тож і по ньому ефективно били. Й оскільки в окупантів уже нема ППО, то ЗСУ значно легше завдавати ударів по загарбниках.

Ми бачимо, що артилерія знищила системи ППО, тож авіація може заходити до лінії фронту та знищувати окупанта по лінії фронту. В окупантів дуже слабкі позиції, настрій дезертирства,

– наголосив Хлань.

Він зауважив, що ворог зараз максимально активно шукає плавальні засоби. Їх купують у місцевого населення та навіть відбирають силою. А все тому, що з їхньою допомогою можна буде перетнути Дніпро, якщо буде необхідність втікати.

Знищені переправи виснажують ворога

Передовсім слід розуміти, що знищені мости завдали чимало проблем для ворога. Він буквально не може перекидати зброю, техніку та навіть продовольство з Лівобережжя, себто – росії.

Тож окупанти щоденно стають слабшими, а їхня мотивація воювати скорочується. Підіграє цьому ефективна робота авіації, яка завдяки знищеним силам ворожих ППО, ліквідовує польові склади окупантів.

На Півдні усього 3 сценарії розвитку подій

Відповідну думку озвучив військовий експерт Сергій Грабський. Водночас він підкреслив, що попереду на нас очікує тривала, а також виснажлива війна.

Якщо обговорювати ці сценарії, то перший передбачає наступ противника. Але це, за словами Грабського, малоймовірно. Особливо, якщо враховувати активні дії ЗСУ. У другому ж наші військові переходять у наступ, якщо виникне така можливість.

Що ж стосується третього, то він передбачає умовне замороження. Це той випадок, коли у ЗСУ не буде сил і засобів для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ. Натомість ворог не матиме можливості наступати.

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