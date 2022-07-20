Артиллерийский склад, гаубица "Мста-Б": ВСУ нанесли врагу мощные потери на Юге

Украинские защитники и защитницы ежедневно уничтожают российских оккупантов и их технику. Таким образом, они приближают нашу Победу.

ВСУ нанесли врагу мощные потери на Юге

Это делают и воины Вооруженных сил Украины, которые сейчас находятся на южном направлении. В частности, сегодня, 20 июля, наши военные нанесли врагу мощные потери. Об этом стало известно из оперативной информации об обстановке на Юге Украины.

Главное Жуткая атака Никополя и Харькова, безумные потери захватчиков: основное за 147 день войны

Так, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями во время выполнения огневых задач только за ночь на 20 июля было ликвидировано минимум 11 штук российских оккупантов и гаубицу "Мста-Б" с тягачом.

Также удалось уничтожить полевой артиллерийский склад в районе Дослидного Херсонской области.

При этом в Оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что окончательные потери уточняются.

Обстановка на Юге: что известно

Как сообщили в ведомстве, ситуация в этой зоне сложная и динамичная, но контролируемая.

Враг пытается удержаться на рубежах обороны, которые предварительно обустроил и продолжает их укреплять.

Ночью нанесено 5 ракетных ударов по Николаевской области. Зенитно-ракетными системами С-300 выпущено 20 ракет с временно оккупированной Херсонской области.

Кроме того, взрывы прогремели возле нескольких населенных пунктов Баштанского района. Известно о пожаре пожнивных остатков на поле.

В Березнеговатом, в результате ракетного обстрела повреждены 8 жилых домов. Из под завалов спасены 2 человека. Также примерно в это время под вражеский обстрел попали объекты инфраструктуры и жилые дома в селах Калуга и Висунск. Информация о пострадавших уточняется.

Почти одновременно враг обстрелял из "Градов" Никополь. В результате атаки 2 погибших, 9 раненых. Пострадавшие находятся в больнице, 4 из них – дети. Также в городе полностью разрушено 3 частных жилых дома, более 10 повреждены. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

В ОК "Юг" также сообщили, что корабельные группировки вражеского флота изменений не претерпели – 3 ракетных и 3 больших десантных корабля. К атаке по территории Украины готовы 24 "Калибра".

Смотрите больше – Какая ситуация на Юге Украины: видео