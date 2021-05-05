Однако, правительство должно усилить коммуникацию с регионами относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19. Такие выводы традиционного совещания в Офисе Президента под председательством Владимира Зеленского.

Кстати После праздников в Украине низкие показатели заболеваемости COVID-19

Ситуация стабилизируется

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране. Он отметил, что в целом эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд.

По словам главы правительства, всего для больных COVID-19 выделено 77 тысяч коек. Обеспечены подачей кислорода – 68 264. Занято на данный момент 33 292 койки.

Красных областей меньше

Шмыгаль сообщил, что сейчас 6 областей остаются в красной зоне. Впрочем, вскоре их станет меньше: после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций их может стать вдвое меньше.

Какие области планируют вывести из красной зоны:

Харьковскую;

Хмельницкую;

Черниговскую.

В этих регионах все эпидемические показатели соответствуют установленным критериям. Денис Шмыгаль отметил, что после этого красный уровень опасности останется только в трех областях – Сумской, Полтавской и Запорожской.

Президент Владимир Зеленский отметил, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Кстати. Недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что улучшение ситуации с коронавирусом наблюдают в 4 областях. К названным премьер-министром регионов он добавил еще и Полтавскую область.

Темпы вакцинации надо ускорить

По словам Шмыгаля, пока есть возможность за сутки прививать 80 – 100 тысяч украинцев. На данный момент в Украине в целом вакцинировано более 759 тысяч человек.

На это министр Минздрава Максим Степанов ответил: система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400 – 500 тысяч человек в сутки, но при наличии вакцины. По словам Максима Степанова, в стране работают 11 тысяч кабинетов прививки.

Зеленский отметил, что темпы нужно ускорить. Дедлайном президент назвал 24 августа – День Независимости.

Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать,

– сказал президент.

Паспорта вакцинации и иммунизации

Максим Степанов и вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщили, что в Украине идет процесс подготовки по внедрению паспортов вакцинации и иммунизации в соответствии с европейскими стандартами.

Обратите внимание! В Европейском Союзе введение ковид-паспортов состоится уже скоро. Премьер-министр Италии Марио Драги 4 мая сообщил, что Евросоюз запустит паспорта вакцинации в июне 2021 года. В Италии же это произойдет еще быстрее – с середины мая.