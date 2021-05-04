Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что улучшение ситуации с коронавирусом наблюдают в 4 областях. Они могут покинуть красную зону карантинных ограничений.

Такие выводы Ляшко сделал после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. О возможном выходе он сообщил во вторник, 4 мая.

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Какие регионы могут выйти из красной зоны

По словам Ляшко, улучшение эпидемиологической ситуации наблюдается в таких областях:

Запорожской;

Полтавской;

Хмельницкой;

Черниговской.

Главный санитарный врач отметил, что при сохранении позитивной динамики эти регионы могут выйти из красного уровня эпидемической опасности уже в ближайшие дни.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Карантин в Украине: последние новости

Министерство здравоохранения обновило распределение областей Украины по зонам карантинных ограничений 3 мая 2021 года. В красную зону попало 7 областей.

По состоянию на 4 мая Минздрав отнесло к оранжевой зоне 8 регионов, а к желтой – 9 и город Киев. За сутки в Украине обнаружили менее 2,5 тысячи новых случаев.

Уже с 5 мая перечень областей красной зоны покинет Житомирщина. В то же время к "красным" областям может присоединиться Черкасская область.