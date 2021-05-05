Втім, уряд має повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19. Такі висновки традиційної наради в Офісі Президента під головуванням Володимира Зеленського.

До речі Після свят в Україні низькі показники захворюваності на COVID-19

Ситуація стабілізується

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в Україні. Він зазначив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується 6 тиждень поспіль.

За словами очільника Кабмінк, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.

Червоних областей поменшає

Шмигаль повідомив, що наразі 6 областей залишаються у червоній зоні. Втім, незабаром їх поменшає: після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій їх може стати вдвічі менше.

Які області планують вивести з червоної зони:

Харківську;

Хмельницьку;

Чернігівську.

У цих регіонах усі епідемічні показники відповідають встановленим критеріям. Денис Шмигаль зазначив, що після цього червоний рівень небезпеки залишиться лише у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.

До речі. Нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що покращення ситуації з коронавірусом спостерігають у 4 областях. До названих прем'єр-міністром регіонів він додав ще і Полтавську область.