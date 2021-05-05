Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в Україні. Він зазначив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується 6 тиждень поспіль.
За словами очільника Кабмінк, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.
Червоних областей поменшає
Шмигаль повідомив, що наразі 6 областей залишаються у червоній зоні. Втім, незабаром їх поменшає: після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій їх може стати вдвічі менше.
Які області планують вивести з червоної зони:
Харківську;
Хмельницьку;
Чернігівську.
У цих регіонах усі епідемічні показники відповідають встановленим критеріям. Денис Шмигаль зазначив, що після цього червоний рівень небезпеки залишиться лише у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.
Темпи вакцинації треба пришвидшувати
За словами Шмигаля, наразі є можливість за добу щеплювати 80 – 100 тисяч українців. Втім, на сьогодні в Україні загалом вакциновано понад 759 тисяч осіб.
На це міністр МОЗ Максим Степанов відповів: система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400 – 500 тисяч осіб на добу, але у разі наявності вакцини. За словами Максима Степанова, у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.
Зеленський зазначив, що темпи потрібно пришвидшувати. Щодо дедлайну президент назвав 24 серпня – День Незалежності.
До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати, – сказав президент.
Паспорти вакцинації та імунізації
Максим Степанов і віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження паспортів вакцинації та імунізації відповідно до європейських стандартів.