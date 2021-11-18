Ситуация критическая: на западе Канады ввели чрезвычайное положение из-за наводнений

В канадской провинции Британская Колумбия ввели чрезвычайное положение. Все из-за сильных ливней, которые в результате привели к масштабным наводнениям и оползням.

О введении в провинции режима чрезвычайного положения из-за мощной непогоды рассказал глава региона Джон Хорган.

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Власти подчеркнули, что последние несколько дней стали невероятно сложными для жителей Британской Колумбии из-за природных катаклизмов. Ведь сильный ветер, ливни и наводнения разрушили там целые населенные пункты.

В связи с этим правительство Британской Колумбии вводит режим чрезвычайной ситуации,

– заявил Хорган.

Сейчас он будет действовать в течение 14 дней, однако при необходимости его будут продолжать.

Люди покидают свои дома, есть жертва

Хорган также уточнил, что непогода привела к тому, что несколько тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. За это местные власти уже обратились к федеральному правительству за помощью. В провинцию направят военных. Приказ об эвакуации получили почти 18 тысяч человек.

Глава провинции напомнил, что 16 ноября подтвердили гибель одного человека – во время обыска места оползня нашло тело женщины.

К сожалению, вероятнее всего, в ближайшие дни мы сообщим о новых жертвах,

– добавил Хорган.

В течение последних суток удалось спасти 184 человек. Их эвакуировали на вертолетах, потому что самостоятельно добраться до безопасного места люди не могли.

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