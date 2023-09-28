Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что оккупанты активно используют в Крыму метод дымовой завесы. Население стало жаловаться, что это негативно влияет на воздух.

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"Мы понимаем, для чего они это делают. С военной точки зрения они пытаются скрыть себя, чтобы ВСУ не могли разрушить мост и стратегические объекты в Севастополе. Также они пытаются это скрыть от гражданских, которые могут это снять и предоставить нам информацию, как это происходило и почему взрывы были в том или ином месте", – объяснил он.

"Нужно думать, что с ними делать"

Эскендер Бариев отметил, что каждый мощный удар по стратегическому, военному объекту в Крыму дает коллаборантам и россиянам осознание того, что они временно на территории полуострова. Ранее они были уверены, что ВСУ не смогут войти в Крым.

По мнению члена Меджлиса крымскотатарского народа, есть две категории коллаборантов в Крыму:

Состоятельные, которые уже приобрели имущество на территории России, в частности, в Краснодарском крае; Нестоятельные, с ними у Украины будет больше проблем.

Вот с такими будут проблемы. Их близкие принимают участие в так называемой "спецоперации", являются преступниками, которые убивают украинцев. Нам на будущее нужно будет думать, что с ними делать,

– заметил он.

Бариев о настроениях коллаборантов в Крыму: смотрите видео

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