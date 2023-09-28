Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що окупанти активно використовують у Криму метод димової завіси. Населення почало скаржитись, що це негативно впливає на повітря.
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"Ми розуміємо, для чого вони це роблять. З військової точки зору вони намагаються себе приховати, щоб ЗСУ не могли зруйнувати міст і стратегічні об'єкти у Севастополі. Також вони намагаються це приховати від цивільних громадян, які можуть це зняти та надати нам інформацію, як це відбувалося та чому вибухи були у тому чи іншому місці", – пояснив він.
"Потрібно думати, що з ними робити"
Ескендер Барієв зазначив, що кожен потужний удар по стратегічному, військовому об'єкту в Криму дає колаборантам та росіянам усвідомлення, що вони тимчасово на території півострова. Раніше вони були впевнені, що ЗСУ не зможуть увійти до Криму.
На думку члена Меджлісу кримськотатарського народу, є дві категорії колаборантів у Криму:
- Заможні, які вже придбали собі майно на території Росії, зокрема, у Краснодарському краї;
- Незаможні, з ними в України буде найбільше проблем.
От з такими у нас будуть проблеми. Їхні близькі беруть участь у так званій "спецоперації", є злочинцями, які вбивають українців. Нам на майбутнє потрібно буде думати, що з ними робити,
– зауважив він.
Барієв про настрої колаборантів у Криму: дивіться відео
Ситуація у Криму: останні новини
- Після ударів по штабу Чорноморського флоту окупанти почали готувати півострів до оборони. Зокрема, агенти партизанського руху "Атеш" повідомили, що у Євпаторії почали з'являтися нові оборонні й вогневі позиції. Лише на набережній Незалежності встановили щонайменше 4 таких позиції.
- Також так звана "рада міністрів" Криму перейшла на дистанційну роботу. Партизани руху "Атеш" повідомляють, що таке рішення ухвалили й багато інших органів окупаційної адміністрації. Загалом близько 95% окупаційної адміністрації перейшли на віддалену роботу.
- Крім того, колаборанти вже почали вивозити свої сім'ї з Криму. Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО та можливості утримання Криму самими окупантами. Адже це свідчить про те, що на півострові не так безпечно, як гадали окупанти.