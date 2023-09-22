Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп. За його словами, закрити ціль димовою завісою можна лише від примітивних головок самонаведення, де візуальний фактор діє на найпростішому рівні.

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Чи вдається закрити ціль димовою завісою

Давид Шарп пояснив, що димова завіса – це класичний спосіб маскування та закриття цілей. У деяких цілях він ефективний і сьогодні, особливо на полі бою.

Найімовірніше, росіяни припускають, що головка самонаведення ракети має візуальну складову, а опинившись біля цілі, вона буде "обманута". Бо у пам'ять головки самонаведення внесена ціль, а за димом вона її начебто не побачить. Однак Її оснащення таке, що дим не приховає від неї те, що необхідно уразити.

Ось так закрити ціль завісою можна лише від примітивних головок самонаведення, де візуальний фактор діє на найпростішому рівні. До більш серйозних та інноваційних це не спрацює. А до боєприпасів, у яких наведення лише супутникове, мовиться про GPS-наведення та інерційне – це як "мертвому припарка",

– підкреслив він.

Давид Шарп про ефективність димової завіси: дивіться відео

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