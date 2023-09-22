Про гучні звуки повідомляють очевидці. Згодом окупантам довелось вкотре випусти димову завісу у Севастопольській бухті. Таким чином росіяни намагаються нібито завадити атакам і "сховати" кораблі від ракет.

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"А що за звуки у Севастополі? І рейд через бухту чомусь зачинили. І димову завісу знову ставлять", – пишуть телеграм-канали з посиланням на очевидців.

Український активіст та блогер Сергій Стерненко теж повідомив про намагання окупантів "вберегти" свої кораблі і опублікував фото, на якому видно димову завісу.

Що каже окупаційна "влада"

Так званий радник глави Криму Олег Крючков заявив, що на центральній набережній Феодосії нібито знайшли боєприпас. Прохід тимчасово перекритий, оскільки сапери проводять розмінування.

Водночас російські пабліки теж публікують кадри, як окупанти застосували димову завісу та закрили рейд через бухту у Севастополі.