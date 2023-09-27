Зокрема, нові вогневі позиції помітили на пляжах Євпаторії. Росіяни, вочевидь, очікують, що звільнення півострова розпочнеться саме з моря.

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Євпаторія "готується" до оборони

Атмосфера у тимчасово окупованому Криму стає ще більш "тривожною" й гнітючою. Днями, агенти партизанського руху "Атеш" помітили, що у Євпаторії почали з'являтися нові оборонні й вогневі позиції. Лише на набережній Незалежності встановили щонайменше 4 таких позиції.



Де окупанти встановили вогневі позиції / Фото "Атеш"

Невже росіяни думають, що саме з пляжів Євпаторії розпочнеться визволення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то хай…

– мовиться у дописі "Атеш".



Окупанти готуються до оборони в Євпаторії / Фото "Атеш"



Вогневі позиції на набережній в Євпаторії / Фото "Атеш"

У Криму "міністри" переходять на віддалену роботу

Після прильотів у будівлю штабу командування Чорноморського флоту окупанти неабияк почали панікувати. Атмосфера на півострові стає більш тривожною та гнітючою, а тому росіяни намагаються хоч якось себе убезпечити.

До слова, так звана "рада міністрів" Криму перейшла на дистанційну роботу. Партизани руху "Атеш" повідомляють, що таке рішення ухвалили й багато інших органів окупаційної адміністрації. Загалом, близько 95% окупаційної адміністрації перейшли на віддалену роботу.

Ба більше, колаборанти вже почали вивозити свої сім'ї з Криму. Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО та можливості утримання Криму самими окупантами. Адже це свідчить про те, що на півострові не так безпечно, як гадали окупанти. Такі дії також демонструють реальний стан справ на півострові.

Крім того, партизани руху "Атеш" запевнили, що удари в Криму продовжаться, поки останній російський солдат не покине українську територію.