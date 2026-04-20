Массово минируют побережье и береговую линию Крыма: в ВСУ сказали, чего так сильно боится враг

Российские подразделения проводят минирование побережья и прилегающих территорий на ВОТ Крыма. Это делается чтобы усилить оборону и усложнить потенциальную высадку десанта Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Какие мероприятия сейчас проводят россияне в Крыму?

Украинская разведка сообщила об усилении российскими войсками оборонительных мероприятий на оккупированном полуострове. Основные усилия вражеской оперативно-тактической группы "Крым" сосредоточены на предотвращении высадки украинского десанта в Крыму.

По данным нашей разведки, с целью недопущения проведения высадки десанта Сил обороны Украины на территорию временно оккупированного Крыма, российские подразделения, которые есть там, а это оперативно-тактическая группа "Крым", проводят мероприятия по установлению минно-взрывных заграждений вдоль побережья Крыма с применением противотанковых и противопехотных мин,

– отметил Волошин.

Сейчас, говорит спикер, оккупанты пытаются прочно укрепить береговую линию плотными минными полями и инженерными заграждениями. Вражеские подразделения активно минируют значительную часть побережья, устанавливая тысячи мин.

"С пляжей сейчас будут минные поля, которые будут перекрыты различными проволочными заграждениями, и это не только пляжи, но и части моря", – добавил военный.

По его словам, такие меры направлены на то, чтобы не допустить высадку украинского десанта в Крыму.

Важно! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Канала отметил, что Крым является одной из трех уязвимых точек Кремля. По его словам, полуостров является географическим оперативным котлом, в котором очень трудно организовать любую систему обороны – особенно при условии наступления с материковой части Украины.

