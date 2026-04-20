Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Какие мероприятия сейчас проводят россияне в Крыму?
Украинская разведка сообщила об усилении российскими войсками оборонительных мероприятий на оккупированном полуострове. Основные усилия вражеской оперативно-тактической группы "Крым" сосредоточены на предотвращении высадки украинского десанта в Крыму.
По данным нашей разведки, с целью недопущения проведения высадки десанта Сил обороны Украины на территорию временно оккупированного Крыма, российские подразделения, которые есть там, а это оперативно-тактическая группа "Крым", проводят мероприятия по установлению минно-взрывных заграждений вдоль побережья Крыма с применением противотанковых и противопехотных мин,
– отметил Волошин.
Сейчас, говорит спикер, оккупанты пытаются прочно укрепить береговую линию плотными минными полями и инженерными заграждениями. Вражеские подразделения активно минируют значительную часть побережья, устанавливая тысячи мин.
"С пляжей сейчас будут минные поля, которые будут перекрыты различными проволочными заграждениями, и это не только пляжи, но и части моря", – добавил военный.
По его словам, такие меры направлены на то, чтобы не допустить высадку украинского десанта в Крыму.
Важно! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Канала отметил, что Крым является одной из трех уязвимых точек Кремля. По его словам, полуостров является географическим оперативным котлом, в котором очень трудно организовать любую систему обороны – особенно при условии наступления с материковой части Украины.
Какова сейчас ситуация на фронте?
Враг неустанно продолжает атаковать на нескольких участках фронта. 18 и 19 апреля оккупационная армия пыталась штурмовать к востоку от Часового Яра в Донецкой области.
Еще одно российское наступление состоялось у Святопетровки в Запорожской области, а также в районе Кучерова в Курской области.
В то же время специалисты Института изучения войны говорят, что все наступательные операции врага потерпели поражение.
В то же время в ISW отмечают, что стратегически важным и потенциально опасным является направление на северо-запад от Гуляйполя – на этот участок фронта вражеские войска подтянули свои стратегические резервы. И даже несмотря на это значительных результатов в рамках наступательной кампании врага не фиксируется.