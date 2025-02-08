Командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал, что на Силы обороны Украины со стороны российских войск давление осуществляется регулярно.

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О тактике врага на Купянском направлении

Утром 7 февраля противник в очередной раз решил осуществить "карусельные штурмы". Враг вышел на бронированной технике, впереди двигался танк, который перед собой толкал трал. Его задача заключается в том, чтобы снимать мини-заграждения. Их ВСУ устанавливают благодаря беспилотным системам. За этим танком с тралом продвигалась легкобронированная техника типа БМП со штурмовой пехотой.

Задача противника заключается в том, чтобы максимально быстро подойти к передней линии боевого соприкосновения, провалить украинские боевые порядки, выбить СОУ из ряда занимаемых позиций и закрепиться на них,

– объяснил Федоренко.

Штурмовые действия противника украинским защитникам удалось отбить на этапе, когда он только выдвинулся колонной. Своевременно сработали разведка, огневые средства. Пехота, которая была загружена на бронетехнике и начала разбегаться по лесопосадкам и полям, также была уничтожена благодаря объединенному огневому воздействию 77 аэромобильной бригады, 1 бригады оперативного назначения "Ураган", 429 отдельного полка беспилотных систем.

"Противник попытался – ему не удалось. Далее поедет высокоманевренная техника, двухколесные мотоциклы, баги с той же целью. Враг снова захлебнется в атаке, затем живая сила по 2 – 3 человека будет двигаться вперед, пытаясь накапливаться вблизи украинских позиций, перегруппировываться, вытеснять. И вот такой постоянной каруселью враг давит", – рассказал Федоренко.

В течение последнего месяца ни в направлении населенного пункта Загрызово, ни в направлении Колесниковки СОУ не было потеряно ни одной позиции. На этом отрезке Силы обороны Украины титаническими усилиями в определенной степени стабилизировали ситуацию и не допускают продвижения врага, хотя он активен и постоянно пытается двигаться вперед.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На другом отрезке, в районе населенного пункта Двуречное, пролегает река, на этой местности сейчас преимущественно туманы. Россияне пытаются переправлять живую силу через эту реку и пешими порядками занимать позиции. Сейчас там ситуация напряженная, СОУ пытаются ее стабилизировать.