Командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко в етері 24 Каналу розповів, що на Сили оборони України з боку російських військ тиск здійснюється регулярно.

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Про тактику ворога на Куп'янському напрямку

Вранці 7 лютого противник вчергове вирішив здійснити "карусельні штурми". Ворог вийшов на броньованій техніці, попереду рухався танк, який перед собою штовхав трал. Його завдання полягає у тому, аби знімати мінізагородження. Їх ЗСУ встановлюють завдяки безпілотним системам. За цим танком з тралом просувалась легкоброньована техніка типу БМП зі штурмовою піхотою.

Завдання противника полягає у тому, аби максимально швидко підійти до передньої лінії бойового зіткнення, провалити українські бойові порядки, вибити СОУ з низки займаних позицій і закріпитися на них,

– пояснив Федоренко.

Штурмові дії противника українським захисникам вдалося відбити на етапі, коли він тільки-но висунувся колоною. Своєчасно спрацювали розвідка, вогневі засоби. Піхота, яка була завантажена на бронетехніці та почала розбігатися по лісопосадках і полях, також була знищена завдяки об'єднаному вогневому впливу 77 аеромобільної бригади, 1 бригади оперативного призначення "Буревій", 429 окремого полку безпілотних систем.

"Противник спробував – йому не вдалося. Далі поїде високоманевровна техніка, двоколісні мотоцикли, багі з тією ж ціллю. Ворог знову захлинеться в атаці, потім жива сила по 2 – 3 особи рухатиметься вперед, намагаючись накопичуватись поблизу українських позицій, перегруповуватись, витискати. І от такою постійною каруселлю ворог тисне", – розповів Федоренко.

Протягом останнього місяця ні в напрямку населеного пункту Загризове, ні в напрямку Колісниківки СОУ не було втрачено жодної позиції. На цьому відтинку Сили оборони України титанічними зусиллями певною мірою стабілізували ситуацію та не допускають просування ворога, хоча він активний і постійно намагається рухатись вперед.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На іншому відтинку, в районі населеного пункту Дворічне, пролягає річка, на цій місцевості зараз переважно тумани. Росіяни намагаються переправляти живу силу через цю річку і пішими порядками займати позиції. Наразі там ситуація напружена, СОУ намагаються її стабілізувати.