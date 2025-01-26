Батальон ударных БпАК "Ахиллес" вместе с гвардейцами 1 БрОН "Ураган" уничтожили технику россиян. Удалось ликвидировать трех захватчиков, еще четыре получили ранения. Командир указанного батальона 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала раскрыл детали операции.

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Какую тактику применяет враг на Харьковщине?

Федоренко отметил, что такие операции – это плановая работа украинских Сил обороны. На Купянском направлении на отрезке от Колесниковки до Загрызово противник особенно активен. Для него принципиально важно расширить клин, он пытается сформировать условия для выхода на левобережный Купянск и Купянск-Узловой. Как следствие – осуществляет постоянные ударно-штурмовые действия, применяя различную тактику.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Когда противник накапливает бронированную технику, то преимущественно впереди движется танк с тралом, задача которого снять заграждения, враг дополнительно перекрывает прохождение колонны пушечным огнем. Движется также легкобронированная техника, которая нагружена штурмовой пехотой.

Задача противника очень проста: максимально быстро подойти к линии боевого соприкосновения, дальше пехота перегруппировывается и начинает выбивать Силы обороны Украины с занимаемых позиций,

– рассказал Федоренко.

Противник довольно часто пытается заскочить "за воротничок", то есть прорвать украинские боевые порядки. Во время такой тактики российская пехота находится позади позиций СОУ.

Такая тактика врага остается неизменной с сентября. За последние 5 дней мы отбили 4 штурма,

– сообщил Федоренко.

3 элемента для выполнения боевых задач

Если говорить о том эпизоде, что состоялся на днях, то командир батальона "Ахиллес" рассказал, что удалось раскрыть замысел противника и обнаружить его в том месте, где он формировал колонну. Как следствие – враг даже не успел включить системы РЭБ, был уничтожен ударными дронами FPV-камикадзе и на рубеж так и не вышел.

"На следующий день противник перегруппировался и совершил ударно-штурмовые действия с привлечением 4-х БТР. Они были остановлены, частично пехота противника сгорела в самих БТР. Во взаимодействии с 1 БрОН "Ураган" был нанесён массированный огневой удар различными средствами: артиллерией, бронемашинами, ударными БпЛА", – рассказал Федоренко.

Штурмовые действия врага, по словам командира "Ахиллес", являются постоянными. Враг пытается воспользоваться плохими погодными условиями и затягивается пешими группами по 2 – 3 бойца.

Федоренко отметил, что для успешного выполнения боевых задач для Сил обороны Украины важны 3 элемента:

соблюдение командной работы;

налаженное взаимодействие с другими подразделениями;

наличие ресурса.

Какие средства помогают давать отпор врагу?

В течение 2024 года, по словам командира батальона "Ахиллес", качество средств БпЛА стало лучше. Он подчеркнул, что динамика боевых действий настолько безумная, что в полной мере государство не может перекрыть все потребности СОУ. Сейчас 30% от общей потребности продолжает закрывать украинский народ и этим значительно помогает давать отпор российским войскам.

БТР, которые сгорели, частично были остановлены минами (показывает одну из них). Для того, чтобы они сработали и остановили легкобронированную технику врага, они оборудуются определенной платой, которая стоит 1200 гривен,

– рассказал Федоренко.

Украинцы также помогли обеспечить украинских защитников дронами с оптоволокном (более 50 единиц). Сверху него ставится батарейка, затем боеприпас (сверху или снизу) в соответствии с типом задачи (остановка техники или уничтожение пехоты). Управление дроном происходит благодаря тому, что разматывается волокно кабеля, которое подключено к пульту. Системы РЭБ противника на полет такого дрона не влияют.