Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" разом з гвардійцями 1 БрОП "Буревій" знищили техніку росіян. Вдалося ліквідувати трьох загарбників, ще чотири зазнали поранень. Командир вказаного батальйону 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері 24 Каналу розкрив деталі операції.

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Яку тактику застосовує ворог на Харківщині?

Федоренко наголосив, що такі операції – це планова робота українських Сил оборони. На Куп'янському напрямку на відтинку від Колісниківки до Загризового противник особливо активний. Для нього принципово важливо розширити клин, він намагається сформувати умови для виходу на лівобережний Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Як наслідок – здійснює постійні ударно-штурмові дії, застосовуючи різну тактику.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Коли противник накопичує броньовану техніку, то переважно попереду рухається танк з тралом, завдання якого зняти загородження, ворог додатково перекриває проходження колони гарматним вогнем. Рухається також легкоброньована техніка, яка навантажена штурмовою піхотою.

Завдання противника дуже просте: максимально швидко підійти до лінії бойового зіткнення, далі піхота перегруповується і починає вибивати Сили оборони України з займаних позицій,

– розповів Федоренко.

Противник доволі часто намагається заскочити "за комірець", тобто прорвати українські бойові порядки. Під час такої тактики російська піхота перебуває позаду позицій СОУ.

Така тактика ворога залишається незмінною з вересня. За останні 5 днів ми відбили 4 штурми,

– повідомив Федоренко.

3 елементи для виконання бойових завдань

Якщо говорити про той епізод, що відбувся днями, то командир батальйону "Ахіллес" розповів, що вдалося розкрити задум противника і виявити його у тому місці, де він формував колону. Як наслідок – ворог навіть не встиг увімкнути системи РЕБ, був знищений ударними дронами FPV-камікадзе і на рубіж так і не вийшов.

"Наступного дня противник перегрупувався і вчинив ударно-штурмові дії з залученням 4-х БТР. Вони були зупинені, частково піхота противника згоріла в самих БТР. У взаємодії з 1 БрОП "Буревій" був завданий масований вогневий удар різними засобами: артилерією, бронемашинами, ударними БпЛА", – розповів Федоренко.

Штурмові дії ворога, зі слів командира "Ахіллес", є постійними. Ворог намагається скористатися поганими погодними умовами й затягується пішими групами по 2 – 3 бійця.

Федоренко зазначив, що для успішного виконання бойових завдань для Сил оборони України важливими є 3 елементи:

дотримання командної роботи;

налагоджена взаємодія з іншими підрозділами;

наявність ресурсу.

Які засоби допомагають давати відсіч ворогу?

Протягом 2024 року, зі слів командира батальйону "Ахіллес", якість засобів БпЛА стала кращою. Він підкреслив, що динаміка бойових дій настільки шалена, що повною мірою держава не може перекрити всі потреби СОУ. Нині 30% від загальної потреби продовжує закривати український народ і цим значно допомагає давати відсіч російським військам.

БТР, які згоріли, частково були зупинені мінами (показує одну з них). Для того, щоб вони спрацювали й зупинили легкоброньовану техніку ворога, вони обладнуються певною платою, яка вартує 1200 гривень,

– розповів Федоренко.

Українці також допомогли забезпечити українських оборонців дронами з оптоволокном (понад 50 одиниць). Зверху нього ставиться батарейка, потім боєприпас (зверху або знизу) відповідно до типу завдання (зупинення техніки чи знищення піхоти). Управління дроном відбувається завдяки тому, що розмотується волокно кабелю, яке під'єднане до пульта. Системи РЕБ противника на політ такого дрона не впливають.