Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что на Курщине происходят маневровые бои.

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Уничтожение русских на Курщине

Свитан отметил, что маневровые бои – это отсутствие фортификационных сооружений на линии фронта. Без хорошей связи маневровые операции не провести. Большая ответственность ложится на средства связи, управления, передвижения, постоянный контроль пребывания, чтобы не попасть под дружественный огонь. Так вот у россиян с этим большая проблема.

У нас работают серьезные системы РЭБ на этом направлении. Наши средства связи, благодаря партнерам, устойчивы к российским РЭБ. Мы успешно управляем своими войсками, а россиянам это не удается. Поэтому под удары КАБ, РСЗО, армейской артиллерии попадают очень часто российские части. То есть, они сами себя уничтожают, и об этом мало кто говорит, только российские блогеры ноют, что в разных местах попадают под удар,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Яркий удар по вражескому полигону

Вместе с тем ВСУ нанесли эффектный и эффективный удар по полигону оккупантов в Запорожье. По словам военного эксперта, наши войска преимущественно работают ракетами М30А1. Там около 400 суббоеприпасов двойного назначения – против пехоты и легкой бронированной техники. Дальность – до 80 километров.

"Конечно, нужно прицеливание. Оно происходит с разведывательного комплекса Shark, который висит определенное время и может достаточно точно навести ракету, передав координаты цели. Он разведывает цель, корректирует огонь при необходимости, то есть, используется как средство оперативного контроля. Такой удар позволяет накрыть участок размером с футбольное поле, в частности в Запорожье накрыли полигон и посадку", – отметил летчик-инструктор.