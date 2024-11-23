Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что произошли попадания управляемыми авиационными бомбами.

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Бомбы GBU-39

Свитан отметил, что россияне ставят наплывы на реке Сейм. Наша же авиация против них использует бомбы GBU-39. Показательна сама работа и выход этих планирующих авиабомб. Вероятное отклонение – 1 метр, максимум 2. Кучно ложатся. Примерно 5-6 авиабомб может поднимать истребитель МиГ-29 или Су-27, которые и сбрасывают эти бомбы.

Они планируют примерно на 110 километров. Эта бомба может вообще сбрасываться за 50 километров от границы. То есть, еще над украинской территорией, но с большой высоты. Тем более, когда идет комбинированная атака с прикрытием от истребителей. Проблем в этом уже нет, работа наладилась, и мы это видели при пусках Storm Shadow,

- заметил летчик-инструктор.

У нас достаточно КАБ

По словам полковника запаса ВСУ, атака происходит так: один самолет сбрасывает управляемые авиационные бомбы, они попадают и как следствие – моста нет. Конечно, за несколько суток россияне его восстановят. Инженеров там достаточно, но авиационных бомб GBU-39 у нас достаточно.

"Мы можем постоянно его держать под огневым контролем", – отметил военный эксперт.