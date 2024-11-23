Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що відбулись влучання керованими авіаційними бомбами.

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Бомби GBU-39

Світан зазначив, що росіяни ставлять напливи на річці Сейм. Наша ж авіація проти них використовує бомби GBU-39. Показова сама робота та вихід цих плануючих авіабомб. Імовірне відхилення – 1 метр, максимум 2. Кучно лягають. Приблизно 5-6 авіабомб може підіймати винищувач МіГ-29 чи Су-27, які й скидають ці бомби.

Вони планують приблизно на 110 кілометрів. Ця бомба може взагалі скидатись за 50 кілометрів від кордону. Тобто, ще над українською територією, але з великої висоти. Тим паче, коли йде комбінована атака з прикриттям від винищувачів. Проблем у цьому вже немає, робота налагодилась, і ми це бачили при пусках Storm Shadow,

- зауважив льотчик-інструктор.

У нас достатньо КАБ

За словами полковника запасу ЗСУ, атака відбувається так: один літак скидає керовані авіаційні бомби, вони влучають і як наслідок – мосту немає. Звісно, за декілька діб росіяни його відновлять. Інженерів там достатньо, але авіаційних бомб GBU-39 у нас достатньо.

"Ми можемо постійно його тримати під вогневим контролем", – наголосив військовий експерт.