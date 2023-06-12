Об этом 24 Каналу рассказала пострадавшая женщина с левобережья Херсона. Пожелавшая сохранить анонимность женщина убеждена, что Россия совершает геноцид.

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"9 июня люди, которые смогли добраться до поселка Правые Солонцы, увидели погибших, лежавших на крышах своих домов. Пожилые люди, которые не смогли выбраться на крышу, – плавают прямо в домах трупами", – сказала со слезами на глазах пострадавшая.

Вода понемногу сходит. Но на днях был ливень, и в наиболее пострадавших районах вода стоит до 2,5 метра.

Людям нечего пить, есть, все затоплено.

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