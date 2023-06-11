Однако накануне в Херсоне была сложная ситуация, в городе находилось множество правоохранителей и спасателей. Также вчера были прилеты по городу – именно в место эвакуации потерпевших. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Херсона Марина Савченко.

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Нигде нельзя чувствовать себя спокойно

Под обстрелы в частности попали волонтеры в Корабельном районе Херсона. Они помогали пострадавшим от подтопления.

Сегодня пока еще обстрелов меньше. Это может быть связано с дождливой погодой, ведь в дождь, оккупанты меньше стреляют. Однако в Херсоне нет ни одного места, где можно было бы чувствовать себя спокойно.

"Местные жители подчеркивают, что в городе ситуация меняется постоянно. Сегодня ливни и из-за этого не сходит вода. Вчера было лучше, а что будет завтра, – посмотрим", – говорит Савченко.

Хорошая тенденция

По данным начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, утром 11 июня уровень воды составлял 4 метра 19 сантиметров. В течение ночи уровень воды опустился на 26 сантиметров. Это считают хорошей тенденцию, и если бы еще не было ливня, уровень воды упал бы еще больше.

Накануне вода начала сходить на Херсонщине, но дожди замедлили этот процесс. По прогнозу синоптиков, завтра также ожидаются ливни. И, конечно, это не радует местных жителей.

Также в микрорайоне Херсона Остров, который полностью затопило, возникла сложная ситуация. Часть его жителей не захотела эвакуироваться и осталась в своих домах.

"Дошло до того, что они вызвали волонтеров и спасателей, чтобы те им привозили продукты. Хотя никакой необходимости там оставаться у них нет", – подчеркнула Савченко.

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Погибших в десятки раз больше

Очень сложная ситуация на оккупированном Левом берегу Херсона. Официальная информация о погибших там не соответствует действительности. Местные сообщают в чатах спасения, что жертв в десятки раз больше.

"Люди рассказывают, что там плавают тела и их очень много. Ведь оккупанты в отличие от украинских властей, которые бросили все силы, чтобы помочь людям, сначала вообще никого не спасали. А впоследствии оказали помощь минимальному количеству людей. И сейчас они козыряют этим", – сообщает корреспондентка.

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